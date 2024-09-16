Судно «Академик Николай Страхов» застряло в Карском море

Во время экспедиции в Карском море остановился двигатель научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов». В ближайшие дни начнется спасательная операция, сообщили РБК сотрудники Института океанологии РАН.

При выходе судна в плавание служба Морского регистра не нашла неисправностей. Однако, по словам заместителя директора по флоту — руководителя Центра морских экспедиционных исследований Дениса Злыгостева, во время экспедиции отказал один из цилиндров, и экипажу пришлось остановить главный двигатель. Судно встало на якорь в горле Обской губы в 15 милях от берега.

Научный руководитель направления «Экология морей и океанов» Михаил Флинт сообщил, что членам экипажа ничего не угрожает. Высланный институтом буксир прибудет к месту аварии 18–19 сентября и доставит судно «Академик Николай Страхов» в Мурманск.

«На борт буксира заберут научный состав — 12 человек с личными вещами — и несколько членов команды, которые не участвуют в спасательной операции. На борту судна останутся только члены экипажа, участвующие в спасательной операции», — сказал он.

В 2019 году сам «Академик Николай Страхов» оказывал помощь попавшей в аварию частной яхте «Крейсер». Она потеряла ход неподалеку от острова Сосновец в Белом море.