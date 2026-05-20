Судимый мужчина получил новый срок за кражу велосипеда в Пензе

Прокуратура Ленинского района Пензы поддержала обвинение против 39-летнего мужчины, ранее неоднократно судимого. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» .

В сентябре 2024 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил велосипед стоимостью более 26 тысяч рублей, оставленный у подъезда многоквартирного дома. Похищенное имущество сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

Суд признал его виновным и назначил наказание — один год лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.