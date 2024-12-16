«Суда были старые». Эколог заявил, что потерпевшим крушение танкерам нельзя было работать в шторм
Эколог Баташов: судно «Волгонефть 212» не должно было работать во время штормов
Потерпевшие в Керченском проливе суда, не были предназначены для работы в море, особенно в период зимних штормов. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой рассказал эколог Анатолий Баташов.
По словам эксперта, использование на море в период штормов таких судов, как «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», было большим «шалопайством со стороны капитанов».
«Суда были старые. Они приспособлены для комфортного передвижения и перевозки нефти по Волге, но они не приспособлены для работы в зимние шторма [на море]», — заявил Баташов.
При этом он отметил, что экология пострадает несильно, как раз благодаря небольшой вместимости этих танкеров.
Ранее в службе морского поиска и спасения вероятной причиной крушения танкеров назвали ошибку экипажа. Неправильные действия моряков в сложных метеоусловиях могли стать причиной произошедшей аварии.