Суд вынес приговор жительнице Тюменской области, по чьей вине при пожаре погибли трое детей | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 15:33 Суд вынес приговор жительнице Тюменской области, по чьей вине при пожаре погибли трое детей

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Ялуторовский районный суд Тюменской области приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы местную жительницу, по чьей вине при пожаре погибли трое детей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Объединенной пресс-службу судебной системы региона.

По данным следствия, осенью прошлого года женщина готовила еду на электрической плите, после чего в квартире начался пожар. Она выбежала из дома сама, не сообщив о возгорании другим жильцам. В результате погибли трое детей, которые жили с подсудимой по соседству.

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Отмечается, что отбывать наказание местная жительница будет в колонии общего режима.