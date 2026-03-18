Суд вынес приговор жительнице Иркутска после гибели двоих детей при пожаре

Братский районный суд приговорил 33-летнюю женщину к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Причиной стали трагические события, произошедшие в ночь на 26 ноября 2025 года, когда двое ее детей погибли при пожаре, а третий ребенок получил травмы. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на прокуратуру.

По данным суда, женщина находилась под воздействием наркотиков и оставила троих детей одних в доме с печным отоплением. Затем она заперла дом снаружи и ушла к знакомым, где продолжила употреблять алкоголь. В это время вспыхнул пожар, очаг которого находился в районе дымохода. Дети не смогли выбраться из-за запертой двери и оказались в ловушке.

В результате пожара семилетняя девочка и четырехлетний мальчик погибли от отравления угарным газом. Их младшего брата, которому был один год и четыре месяца, удалось спасти, но он получил тяжелые ожоги и отравление продуктами горения. Следствие выяснило, что дети пытались покинуть дом, но оказались заблокированы внутри.

Подсудимая полностью признала свою вину и выразила раскаяние. Суд квалифицировал ее действия как причинение смерти по неосторожности двум лицам и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.