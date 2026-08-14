Суд вынес приговор двум братьям за убийство 25-летней давности в Саратовской области

В Саратовской области суд приговорил двух братьев за убийство, совершенное в городе Ртищево 25 лет назад. Об этом пишет «СарИнформ» .

Преступление произошло в декабре 2000 года. Два брата в состоянии алкогольного опьянения избили своего 28-летнего знакомого до смерти. Злоумышленники завлекли потерпевшего в сторожевой вагон на улице Крылова, где нанесли ему многочисленные удары, в том числе металлической трубой. От полученных травм пострадавший скончался.

Долгое время убийцам удавалось скрываться. Однако в 2025 году одного из них (сейчас ему 54 года) удалось найти по отпечаткам пальцев. Вторым подозреваемым (ему 48 лет) оказался человек, отбывающий срок в тюрьме за имущественное преступление.

На днях суд признал братьев виновными по пунктам «в», «д», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору). Один из братьев получил 11 лет лишения свободы, другой — 9 лет. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.