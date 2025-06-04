Суд вынес приговор 12 жителям Перми за организацию нелегального казино

В Перми завершилось судебное разбирательство по делу о незаконной организации азартных игр. Об этом сообщил сайт « Инфо 24 » со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Установлено, что с августа 2021 по август 2022 года группа из 12 человек проводила азартные игры в нескольких районах города, включая Ленинский и Индустриальный. Общая сумма выручки достигла отметки в 26 миллионов рублей.

Было изъято значительное количество компьютерной техники, видеорегистраторов, банковских карт и денежных средств. Материалы уголовного дела заняли более 60 томов.

Организатор ОПГ приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом. Двум участникам незаконного бизнеса назначено наказание в виде условного лишения свободы со штрафом. Остальные девять фигурантов получили штрафы.