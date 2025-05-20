Суд вынес окончательное решение по делу о смертельном ДТП с автопоездом в Пензенской области

В Октябрьском районном суде Пензенской области завершилось рассмотрение дела в отношении 46-летнего иностранного гражданина. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели двух человек, написала «Пенза-пресс» .

Как информирует пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент произошел 20 июля прошлого года на федеральной трассе М-5 «Урал». Водитель автопоезда, состоящего из грузового тягача MAN TGX 18 360, двигался со стороны Самары в направлении Москвы. Скорость его движения не обеспечивала безопасность на дороге. При обгоне другой фуры он перестроился на левую полосу и не смог избежать столкновения с автомобилем Renault Sandero, который стоял на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией.

Осужденный не предпринял необходимых мер, чтобы снизить скорость или перестроиться на другую полосу, и врезался в заднюю часть Renault. После удара легковушка столкнулась с прицепом «МАЗа». Грузовик отбросило в левую сторону, где он наехал на металлическое барьерное ограждение разделительной полосы. Водитель и пассажир Renault погибли на месте. Еще один пассажир получил травмы средней тяжести.

Суд приговорил виновника ДТП к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил его права управлять транспортными средствами на три года.