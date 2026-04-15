Суд в Саратове оправдал студента по делу о переломе на армрестлинге

В Кировском районном суде Саратова завершился судебный процесс по делу о переломе руки, который произошел во время состязания по армрестлингу между двумя студентами. Об этом сообщил «СарИнформ» .

Происшествие случилось 11 ноября 2023 года в спортивном зале корпуса № 6 СГУ. Два ученика из спецгруппы по здоровью решили посостязаться в армрестлинге. В результате фигурант сломал сопернику левую руку, написала «Газета.Ru».

По данному факту было возбуждено дело. Судебный процесс начался в конце августа 2025 года и завершился оправданием молодого человека.