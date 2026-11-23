Трагедия произошла в сентябре 2024 года. В больницу доставили нетрезвого мужчину с тяжелой травмой головы после падения на улице. Пострадавшего оставили на носилках в приемном покое без осмотра, и к утру он умер от внутричерепной гематомы.

Осужденный не признал вину и заявил, что не должен был дежурить в ту ночь, а пришел оформить документы. Однако суд указал, что медик видел пациента, фактически исполнял обязанности дежурного хирурга и обязан был оказать экстренную помощь. Кроме условного срока врачу на полтора года запретили заниматься медицинской деятельностью.