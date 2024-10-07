Суд Удмуртии вынесет приговор 37-летнему мужчине, который ранил ножом знакомого

В Удмуртии будут судить 37-летнего жителя Завьяловского района, который во время застолья ранил ножом своего знакомого. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

Фигурант дела напал на приятеля, находясь в селе Ягул. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направили в суд.

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