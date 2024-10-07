Суд Удмуртии вынесет приговор 37-летнему мужчине, который ранил ножом знакомого

В Удмуртии будут судить 37-летнего жителя Завьяловского района, который во время застолья ранил ножом своего знакомого. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.
Фигурант дела напал на приятеля, находясь в селе Ягул. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.
Уголовное дело в отношении обвиняемого направили в суд.
ЦППК запустила еще одну «Иволгу 4.0» на МЦД-4
Лавров заявил о готовности России к дипломатическому урегулированию на Украине
Ростовскую еврейскую религиозную общину ликвидировали решением суда
Россияне ограбили гостей из Узбекистана после отказа сыграть в бильярд на деньги
Стало известно о планах Украины заминировать Курскую АЭС
Пропавшую группу туристов нашли на Камчатке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте