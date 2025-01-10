Суд Удмуртии признал подростка виновным в гибели 19-летней девушки в ДТП

Суд завершил рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП в Красногороском районе Удмуртии. Виновным в гибели девушки признали 16-летнего подростка, пишет сайт Izhlife.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона

Правоохранители установили, что в июле 2024 года на первом километре дороги Бараны — Захватай пьяный юноша, находясь за рулем машины ВАЗ-2115, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате 19-летняя пассажирка получила несовместимые с жизнью травмы.

Суд приговорил фигуранта к принудительным мерам воспитательного воздействия. Подросток будет находиться в специализированном учреждении закрытого типа до достижения совершеннолетия.