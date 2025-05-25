Суд Удмуртии определил ответственного за причинный ущерб в ДТП

Виновником признана сторона, управлявшая автомобилем, который был взят у арендодателя. Возник вопрос, кто несет ответственность за компенсацию убытков владельцу второго автомобиля, участвовавшего в столкновении: непосредственно водитель, арендодатель или владелец транспортного средства.

Рассмотрев дело, Глазовский районный суд пришел к заключению, что авария произошла по вине водителя, у которого отсутствовал полис обязательного автострахования. Пострадавшему автомобилисту пришлось обратиться в суд, так как страховая компания отказалась выплатить положенную сумму компенсации.

Суд выяснил, что машина находилась в аренде у третьего лица, а собственником являлся иной гражданин. Судьи постановили, что в данном случае арендатор выступает законным владельцем авто, следовательно, именно он обязан покрыть расходы на ремонт поврежденного транспорта.

В результате судебного решения арендатор вынужден возместить второму участнику аварии убытки на общую сумму свыше 66 тысяч рублей.