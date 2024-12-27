Суд Тюменской области вынесен приговор иностранцу, по вине которого погиб ребенок

Тобольский районный суд Тюменской области вынес приговор гражданину Узбекистана, по вине которого погиб ребенок. Об этом Ura.ru проинформировала объединенная пресс-служба судебной системы.

В июле 2024 года мужчина, управляя автомобилем, ехал по трассе Тобольск — Сетово — Елань со скоростью 90-100 километров в час. В какой-то момент он утратил контроль над транспортным средством, съехал в кювет, врезался в дерево и перевернулся в воде. ДТП привело к повреждениям несовершеннолетней пассажирки, которая скончалась от механической асфиксии.

Когда спасательные службы прибыли на место происшествия и вытащили автомобиль из кювета, ребенок был уже мертв. Мужчине назначили заключение на срок два года и пять месяцев.