Суд Тюмени рассмотрит дело, связанное со смертью человека в результате ДТП

В Тюмени рассмотрят дело, связанное с дорожно-транспортным происшествием с участием пьяной женщины. Об этом написало Ura.ru .

В районной прокуратуре уточнили, что происшествие случилось еще в июне 2025 года. Обвиняемая двигалась по улице Широтной, и на перекрестке улиц Широтная и Ткацкого проезда она не заметила другой автомобиль, который остановился на красный сигнал светофора. В этот момент и произошло столкновение.

В результате аварии пострадали водитель и две пассажирки, одна из которых позднее скончалась в больнице. Сейчас дело готовится к рассмотрению в суде.