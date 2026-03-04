Суд Саратовской области вынес приговор водителю, пытавшемуся дать взятку инспекторам ДТС овцами

Суд Новоузенского района Саратовской области огласил приговор местному жителю, обвиняемому в покушении на дачу взятки сотрудникам ДПС. Об этом сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на материалы районного суда.

Как установили правоохранители, 12 сентября 2025 года мужчина попытался передать сотрудникам ДПС двух овец общей стоимостью 25 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности за отсутствие прав. Инспекторы отказались принять предложение и привлекли оперативников.

Подсудимый признал свою вину и выразил искреннее раскаяние. По решению суда, фигуранту дела назначили штраф в размере 70 тысяч рублей.