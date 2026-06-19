Суд рассмотрит дело о гибели подростков при пожаре в сауне в Кузбассе

В Прокопьевске уголовное дело о гибели пяти подростков при пожаре в отеле-сауне передали в суд. Двум руководителям и администратору заведения предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, написал сайт sibdepo.ru .

По информации прокуратуры Кемеровской области, индивидуальный предприниматель, фактический руководитель и администратор отеля-сауны обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ. Следователи установили, что с марта 2022 года по 31 января 2026 года в здании отеля-сауны, принадлежавшем одному из обвиняемых, оказывали гостиничные и бытовые услуги с нарушением требований федерального законодательства.

Согласно материалам дела, 31 января администратор заведения допустила в сауну несовершеннолетних, не проверив их возраст. Из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей.

Уголовное дело направили в Зенковский районный суд Прокопьевска для рассмотрения по существу.