Суд Петрозаводска признал местного жителя виновным в убийстве матери

В Петрозаводске суд признал 62-летнего местного жителя виновным в убийстве собственной матери. Трагедия произошла летом прошлого года в квартире на Октябрьском проспекте. Об этом сообщил сайт karelinform.ru .

По данным следствия, между мужчиной и пожилой женщиной, которая была инвалидом и находилась в беспомощном состоянии, произошел конфликт, связанный с уходом за ней. Во время ссоры обвиняемый избил мать, а затем задушил ее.

В ходе судебного разбирательства мужчина частично признал свою вину, однако утверждал, что не имел умысла на убийство. Тем не менее суд признал его виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.