Суд Петербурга отправил байкера в колонию за повторное пьяное вождение

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу о повторном случае вождения в нетрезвом виде. Ранее фигурант уже был осужден за езду в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, он снова сел за руль мотоцикла после употребления спиртного. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

По данным объединенной пресс-службы судов Северной столицы, утром 24 апреля байк фигуранта остановили сотрудники ДПС на проспекте Испытателей. После этого в Городской наркологической больнице у водителя диагностировали наличие алкоголя в крови.

В ходе судебного заседания мотоциклист признал вину и выразил раскаяние, запросив рассмотрение дела в особом порядке. Суд определил рецидив и приговорил мужчину к отбыванию наказания в колонии-поселении на срок один год и два месяца.

Помимо этого, байкера лишили водительских прав на четыре года и обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.