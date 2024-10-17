Суд Петербурга огласил приговор водителю трамвая, въехавшему в толпу пешеходов на Наличной улице

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга завершил рассмотрение уголовного дела о смертельной аварии на Наличной улице. Виновным в ДТП признали водителя трамвая «Довлатов», его приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщает mk.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города.

Правоохранители установили, что в апреле 2024 года подсудимый выехал на линию с неисправной системой тормозов. В результате трамвай протаранил толпу прохожих. Жертвой аварии стала 46-летняя женщина, она умерла в больнице. Еще два человека пострадали.