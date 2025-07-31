Суд огласил приговор водителю автопоезда за гибель женщины в ДТП под Пензой

Пачелмский районный суд Пензенской области рассмотрел дело о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом. Водитель автопоезда, состоящего из грузового тягача и прицепа, сбил пешехода в ночное время, сообщил сайт «Пенза Пресс».
По данным следствия, мужчина не снизил скорость, ослепленный светом фар встречного автомобиля, и сбил женщину, которая шла по краю дороги в том же направлении. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.
Суд первой инстанции первоначально приговорил виновного к году лишения свободы. Но при окончательном рассмотрении дела учел смягчающие обстоятельства.
В результате реальное лишение свободы заменили на год принудительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства. Также осужденный лишился права управлять транспортными средствами на два года. Приговор еще не вступил в законную силу.
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