Суд огласил приговор мотоциклисту, из-за которого в аварии под Тюменью пострадал ребенок

Мотоциклисту, не имевшему водительских прав, огласили приговор по уголовному делу о ДТП, в котором серьезно пострадал несовершеннолетний пассажир. Авария произошла в селе Сычево Абатского района. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судов Тюменской области.

По данным правоохранителей, водитель байка превысил допустимую скорость движения, в результате чего врезался в остановочный комплекс. После этого виновник ДТП скрылся с места происшествия, пострадал несовершеннолетний пассажир мотоцикла.

В итоге суд назначил обвиняемому три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Мужчине также запретили управлять транспортными средствами.