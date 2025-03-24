Суд огласил приговор мотоциклисту, из-за которого в аварии под Тюменью пострадал ребенок

Мотоциклисту, не имевшему водительских прав, огласили приговор по уголовному делу о ДТП, в котором серьезно пострадал несовершеннолетний пассажир. Авария произошла в селе Сычево Абатского района. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судов Тюменской области.
По данным правоохранителей, водитель байка превысил допустимую скорость движения, в результате чего врезался в остановочный комплекс. После этого виновник ДТП скрылся с места происшествия, пострадал несовершеннолетний пассажир мотоцикла.
В итоге суд назначил обвиняемому три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Мужчине также запретили управлять транспортными средствами.
Военкомы мобилизовали украинца с младенцем в коляске
Ефремову предрекли карьерный взлет после выхода по УДО
Пенсионерка пожаловалась в полицию на слишком шумный вибратор
У курьеров в Петербурге начали изымать электровелосипеды
Каллас объявили самой глупой в Евросоюзе
Подростка с Украины нашли мертвым в испанском парке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте