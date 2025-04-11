Суд Новосибирска утвердил приговор пьяному водителю, сбившему пенсионерку

В декабре 2023 года пьяный водитель Honda CRV сбил насмерть пенсионерку в селе Ташара. Трагедия произошла из-за того, что он отвлекся на выпавшую флешку и не заметил женщину на пешеходном переходе. После ДТП виновник скрылся с места происшествия, несмотря на призывы свидетелей остановиться, сообщил sibdepo.ru.

Пострадавшая скончалась на месте аварии. Водителя задержали, выяснилось, что у него не было прав и он находился в состоянии опьянения. Суд приговорил его к шести годам колонии-поселения и лишил прав на три года. Также виновный должен выплатить внучке погибшей 800 тысяч рублей компенсации.