Суд назначил штраф 2 млн рублей виновным во взрыве химикатов на нижегородском заводе
Суд взыскал два миллиона рублей с аппаратчицы и мастера завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, по чьей вине на предприятии произошел взрыв. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.
По данным следствия, в ноябре 2021 года сотрудницы цеха нарушили требования безопасности, из-за чего химикаты взорвались. В результате происшествия пострадали два человека.
Отмечается, что эксперты оценили ущерб в 13,91 миллиона рублей, однако суд решил удовлетворить требование прокурора и сократил сумму.
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