Суд наказал мать тюремным сроком за гибель сына в пожаре в ХМАО

Суд Ханты-Мансийского автономного округа признал виновной местную жительницу, чей четырехлетний сын погиб при пожаре. Женщину приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда журналисту URA.RU .

В суде уточнили, что женщину признали виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности» и назначили ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Югорчанке запрещено покидать Ханты-Мансийск и менять место жительства. Также она должна каждый месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Ранее сообщалось, что осенью 2024 года женщина заперла в квартире своего четырехлетнего сына на несколько часов. Ребенок устроил пожар, не смог выбраться и задохнулся продуктами горения.