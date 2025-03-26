Суд наказал мать тюремным сроком за гибель сына в пожаре в ХМАО

Суд Ханты-Мансийского автономного округа признал виновной местную жительницу, чей четырехлетний сын погиб при пожаре. Женщину приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда журналисту URA.RU.
В суде уточнили, что женщину признали виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности» и назначили ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.
Югорчанке запрещено покидать Ханты-Мансийск и менять место жительства. Также она должна каждый месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.
Ранее сообщалось, что осенью 2024 года женщина заперла в квартире своего четырехлетнего сына на несколько часов. Ребенок устроил пожар, не смог выбраться и задохнулся продуктами горения.
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