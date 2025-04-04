Суд Кузбасса заключил под стражу мужчину, напавшего с ножом на мать
Суд в Кузбассе отправил в следственный изолятор мужчину, который ранее уже был задержан. Об этом написал сайт sibdepo.ru.
Его обвиняют в покушении на убийство собственной матери: во время ссоры он несколько раз ударил пожилую женщину ножом.
Обвиняемый пробудет в СИЗО как минимум до 26 мая, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Кузбасса.
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