Суд Кузбасса заключил под стражу мужчину, напавшего с ножом на мать

Суд в Кузбассе отправил в следственный изолятор мужчину, который ранее уже был задержан. Об этом написал сайт sibdepo.ru .

Его обвиняют в покушении на убийство собственной матери: во время ссоры он несколько раз ударил пожилую женщину ножом.

Обвиняемый пробудет в СИЗО как минимум до 26 мая, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Кузбасса.