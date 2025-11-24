Суд Кургана признал 25-летнюю автомобилистку виновной в смертельном ДТП на перекрестке

Курганский городской суд приговорил 25-летнюю женщину к лишению свободы за ДТП со смертельным исходом. Фигурантке предоставили отсрочку исполнения наказания на 10 лет из-за четырехлетнего ребенка осужденной. Об этом сайту URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Правоохранители установили, что в июле прошлого года на перекрестке улиц Половинской и Гоголя осужденная, превысив скорость и игнорируя запрещающий сигнал светофора, совершила наезд на пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал. Пострадавший 1989 года рождения скончался от полученных травм.

Автомобилистка полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года. На время отсрочки за женщиной сохраняется запрет на управление транспортными средствами.