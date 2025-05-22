Суд Красногвардейского района Петербурга рассмотрит дело о наезде на велосипедиста

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга завершила расследование и направила в суд материалы уголовного дела против водителя, который сбил велосипедиста. Об этом написал сайт gazeta.spb.ru .

Как информирует пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, обвиняемого, 30-летнего мужчину, ранее не привлекали к уголовной ответственности.

По данным следствия, водитель автомобиля Lada ехал по Пискаревскому проспекту и не соблюдал правила дорожного движения — не выбрал безопасную скорость, из-за чего и произошло ДТП с велосипедистом. Прокуратура Красногвардейского района сообщает, что в результате аварии велосипедист получил серьезные травмы.

Теперь материалы дела переданы в Красногвардейский районный суд для дальнейшего рассмотрения.