Суд ЯНАО ужесточил наказание мужчине, который убил друга в новогодние праздники

В ЯНАО суд пересмотрел приговор в отношении жителя Ноябрьска, который убил знакомого во время новогодних праздников. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

Гособвинитель указал на то, что мужчине не было надобности обороняться от действий погибшего. Ранее ямальца осудили за превышение пределов необходимой обороны.

Первоначально осужденному назначили наказание в виде лишения свободы сроком на год и восемь месяцев. После суд пересмотрел решение и отправил мужчину в колонию на восемь лет.