Суд ЯНАО ужесточил наказание мужчине, который убил друга в новогодние праздники
В ЯНАО суд пересмотрел приговор в отношении жителя Ноябрьска, который убил знакомого во время новогодних праздников. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.
Гособвинитель указал на то, что мужчине не было надобности обороняться от действий погибшего. Ранее ямальца осудили за превышение пределов необходимой обороны.
Первоначально осужденному назначили наказание в виде лишения свободы сроком на год и восемь месяцев. После суд пересмотрел решение и отправил мужчину в колонию на восемь лет.
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