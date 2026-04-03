Су-30 потерпел аварию в ходе тренировочного полета в Крыму

В Крыму во время учебно-тренировочного полета потерпел аварию истребитель Су-30. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Крушение произошло 3 апреля около 11:00 по московскому времени. Самолет выполнял плановый полет без боекомплекта, уточнили в оборонном ведомстве.

Экипаж успел катапультироваться. Летчиков оперативно эвакуировала поисково-спасательная группа. По данным Минобороны, угрозы их жизни нет.

Ранее, 31 марта самолет Ан-26 разбился в районе села Куйбышево Бахчисарайского района в Крыму. В катастрофе погибли семь членов экипажа и 23 пассажира. СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним.