Студентка попала под колеса Daewoo Matiz в Петербурге
На улице Седова водитель за рулем Daewoo Matiz сбил студентку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
ДТП произошло недалеко от дома № 56. Девушка, 16-летняя студентка колледжа, переходила дорогу по «зебре», водитель не успел затормозить и сбил ее.
Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу, проводится проверка.
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