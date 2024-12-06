Студентка попала под колеса Daewoo Matiz в Петербурге

На улице Седова водитель за рулем Daewoo Matiz сбил студентку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло недалеко от дома № 56. Девушка, 16-летняя студентка колледжа, переходила дорогу по «зебре», водитель не успел затормозить и сбил ее.

Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу, проводится проверка.

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