Студент из Петербурга стал фигурантом дела об убийстве в коммунальной квартире

В Санкт-Петербурге второкурсник стал фигурантом уголовного дела о ножевом ранении. Сотрудники правоохранительных органов Центрального района выясняют обстоятельства происшествия с ножом в коммунальной квартире. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-релиз регионального ГУ МВД России.

Согласно данным ведомства, 13 июля в полицию поступило сообщение о мужчине с ножевым ранением, обнаруженном в коммуналке на Караванной улице. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили на кухне тело 39-летнего жителя Ленинградской области.

По подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего студента второго курса. Сейчас молодой человек находится в отделе полиции, где его проверяют на причастность к смерти пострадавшего.