Студент из Петербурга оказался в реанимации после ДТП

В Санкт-Петербурге 17-летний студент оказался в реанимации после ДТП. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Мойке».

Утром в среду, 10 сентября, на Школьной улице в Приморском районе произошло ДТП: 17-летний парень на мопеде столкнулся с автомобилем. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел вблизи Национального открытого института. Студент получил множественные переломы и серьезные травмы, его экстренно увезли на «скорой» в реанимацию.