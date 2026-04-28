Стройка загорелась на севере Москвы, есть погибший и пострадавшие

Пожар произошел на стройке во 2-м Амбулаторном проезде в Москве, один человек погиб, как минимум шестеро пострадали. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Возгоранию сначала присвоили третий ранг сложности, позже его повысили до максимального — пятого. По предварительным данным, вспыхнула бытовка на третьем этаже. Из горящего здания удалось спасти 12 человек. На месте начал работу оперативный штаб, в который вошли не только спасатели, но и представители стройплощадки.

МЧС со ссылкой на администрацию здания сообщило, что внутри могут находиться более двухсот человек.

Савеловская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства, на месте работу экстренных служб контролирует заместитель прокурора. Причина пожара и другая дополнительная информация устанавливаются.