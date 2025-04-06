Строительный кран рухнул в метре от детской площадки в Москве

На территории стройки жилого дома на Выборгской улице в Москве строительный кран упал в метре от детской площадки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«Кран наехал на яму, затем под ним провалилась земля и стрела рухнула на бетономешалку. В итоге кран упал в метре от детской и спортплощадки, где в этот момент находились люди», — сообщил Telegram-канал.

Крановщик получил незначительные повреждения, водитель бетономешалки покинул кабину за несколько минут до ЧП. Жители по соседству неоднократно жаловались на проблемы с техникой безопасности на стройке. Они подозревают, что стройка может быть не совсем законной.

В Новосибирске в январе на стройплощадке рабочий сорвался с башенного крана. Мужчина проводил высотные работы на строящемся объекте, но неожиданно оступился и упал между секциями башенного крана.