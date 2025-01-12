Строитель потерял сознание в кабине крана в Москве

Источник 360.ru: крановщик упал в обморок на стройке на юго-западе Москвы

Крановщик потерял сознание в кабине башенного крана на высоте более 30 метров на стройке в московском районе Котловка. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, мужчине примерно 30 лет.

«Дверь крана закрыта на внутреннюю щеколду. Бледный, без сознания», — отметил собеседник 360.ru.

Спасатели проводят высотные работы, чтобы вытащить мужчину из кабины.

«В кабине пострадавший, без признаков жизни», — добавил источник 360.ru.

Спасатели ожидают прибытия следственной группы, а также продолжают заниматься организацией страховки и системой спуска.

Ранее грузоподъемный кран упал в ущелье глубиной около 50 метров в Черкесском районе Кабардино-Балкарии. Крановщик — 37-летний житель села Аушигер — скончался на месте. ЧП произошло на 42-м километре федеральной дороги «Урвань-Уштулу». Спасательная группа состояла из 10 сотрудников МЧС, также ведомство задействовало для работы две единицы техники.

UPD: Спасатели приступили к работам по спуску пострадавшего, на место ЧП прибыли представители Следственного комитета.