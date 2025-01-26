Страшный пожар в Приамурье попал на видео. Погибли несколько человек

Деревянный дом с людьми внутри сгорел в Приамурье, в городе Свободном. Кадры страшного пожара опубликовала пресс-служба российского чрезвычайного министерства в официальном Telegram-канале.
Пламя охватило 56 квадратных метров. К тушению МЧС привлекло 12 спасателей, группировку усилили четырьмя единицами техники.
Судя по опубликованным пресс-службой МЧС РФ кадрам, внутри деревянное строение выгорело практически полностью. Огонь уничтожил также и часть крыши.
Уже при разборе завалов сотрудники чрезвычайного ведомства обнаружили в комнатах тела четверых погибших. Их личности еще не устанавливали. Причины пожара пока неясны, власти ведут расследование происшествия.
Ранее в субботу, 25 января, крупный пожар произошел и в Удмуртии. Огонь случайно разожгли несовершеннолетние. Погибли два ребенка, трех и пяти лет.
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