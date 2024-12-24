Страховщик откажется. Кто заплатит за ремонт разбитых авто после езды пьяного красноярца

Пьяный водитель в Красноярске во дворе дома протаранил десятки припаркованных машин. До сих пор неизвестно, как много авто пострадало. Одни насчитывают 40, а кто-то уверен, что 80. Теперь со злоумышленником разбирается полиция, а владельцы разбитых автомобилей вынуждены ходить пешком. Кто заплатит им за ремонт транспорта и возместит ущерб, рассказал автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с 360.ru.

«Инспектор, который прибудет на место, составит материал по каждому ДТП, то есть по столкновению этой машины с другой, <…> со второй и с третьей. У каждого будет свое постановление», — заявил он.

При этом акт могут составить и по-другому: инспектор пропишет, что во время езды машина задела следующие автомобили, а далее перечислить все пострадавшие авто.

Когда материал составят, владельцы разбитых машин должны обратиться в страховую компанию. Если будут выписывать на каждый транспорт — обращаться надо к своему страховщику, если на все машины сразу, то к страховщику виновника.

Однако страховая компания может отказать пострадавшим из-за того, что водитель был пьян.

«Тогда автовладельцы делают экспертизу по среднему рынку как за новые запчасти и обращаются к виновнику через суд за взысканием. Либо же страховая производит некие выплаты и потом сама взыскивает с виновников», — заявил автоюрист.

Славнов порекомендовал владельцам пострадавших машин обратиться к экспертам и провести экспертизу всех полученных повреждений в ходе ДТП. Уже с этими данными можно обращаться в суд. Поврежденные детали лучше не выбрасывать, а оставить. Их потом можно предоставить в качестве доказательства случившегося.