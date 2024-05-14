Сторонников ИГ за подготовку теракта в Черкесске осудили на 18,5 года | 360°

14 мая 2024, 10:20
Сторонников ИГ за подготовку теракта в Черкесске осудили на 18,5 года
ФСБ: троих исламистов осудили на 18,5 года за подготовку теракта в Черкесске
Троих сторонников ИГ*, задержанных за подготовку теракта в Черкесске, приговорили к 18,5 года лишения свободы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦОС ФСБ России.
«Каждому из них назначено наказание в виде 18 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — указали в сообщении.
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Их осудили за подготовку к теракту, участие в деятельности террористической организации, незаконный оборот взрывчатых веществ. ФСБ установила, что фигуранты через Telegram установили контакты с боевиками в Сирии.
По их наводке злоумышленники приехали в Черкесск, где сняли квартиру. Целью стало одно из административных зданий, где исламисты и планировали устроить теракт. Преступников задержали, когда они собирали взрывчатку.
Ранее боевиков, планировавших теракты, задержали в Дагестане. Их заблокировали в квартирах жилых домов в Каспийске и Махачкале. Жителей близлежащих зданий эвакуировали. При осмотре места задержания преступников специалисты нашли автоматическое оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.
* ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.
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