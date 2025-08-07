Столкновение ВАЗ и иномарки унесло жизни двух человек в Свердловской области

Дорожная авария с жертвами и пострадавшими произошла рядом с поселком Верхняя Салда в Свердловской области. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.
Согласно данным ведомства, девушка, управляя машиной ВАЗ-2114, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Haval под управлением 63-летнего мужчины.
Травмы, несовместимые с жизнью, получили два молодых пассажира отечественной легковушки. Один из них скончался на месте происшествия, второй — позднее в больнице. Еще трем участникам ДТП потребовалась госпитализация.
