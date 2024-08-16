Столкновение УАЗа и тягача на трассе в ЯНАО унесло жизнь одного человека

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла на 12-м километре трассы Коротчаево — Тазовский в ЯНАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, водитель грузового тягача Mercedes не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем УАЗ.

Водитель отечественной машины скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Пассажиру потребовалась госпитализация.

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