Столкновение легковушек унесло жизни двух водителей в Белгородской области

Смертельная авария произошла в Яковлевском округе Белгородской области. Об этом сообщил «Бел.ru» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, в вечернее время на дороге столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris. Предположительно, водитель отечественной легковушки проехал на красный сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП.
Травмы, несовместимые с жизнью, получили оба автомобилиста: 20-летний парень и мужчина 58 лет. Медицинская помощь потребовалась трем пассажирам, в том числе 17-летней девушке.
Россия ответит США на разворачивание ракетных комплексов в Японии
Немец потребовал компенсацию за то, что 13 лет без вины отсидел в тюрьме
Доллар и евро бьют рекорды. Россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля
Врачи из Каширы получили первые земельные участки по льготной программе
Глава Чехова провел встречу с жителями по вопросам благоустройства
Волонтеры из Воскресенска приняли участие в областном форуме
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте