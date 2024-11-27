Столкновение легковушек унесло жизни двух водителей в Белгородской области

Смертельная авария произошла в Яковлевском округе Белгородской области. Об этом сообщил « Бел.ru » со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в вечернее время на дороге столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris. Предположительно, водитель отечественной легковушки проехал на красный сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП.

Травмы, несовместимые с жизнью, получили оба автомобилиста: 20-летний парень и мужчина 58 лет. Медицинская помощь потребовалась трем пассажирам, в том числе 17-летней девушке.