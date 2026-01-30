Столкновение легковушек унесло жизнь водителя в Нижегородской области

Смертельная авария произошла под Городцом в Нижегородской области. Подробности сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные региональной ГАИ.

Согласно информации ведомства, 62-летний водитель Renault Duster не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Hyundai Santa Fe.

Предполагаемый виновник ДТП скончался на месте от полученных травм. Второму автомобилисту и его пассажирке потребовалась госпитализация.