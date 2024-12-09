Столкновение иномарок унесло жизни двух человек на Сахалине
Дорожная авария с трагическими последствиями произошла на трассе Южно-Сахалинск — Оха. Подробности сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель машины Nissan Wingroad выехал на полосу встречного движения и столкнулся с внедорожником Lexus GX460.
Травмы, несовместимые с жизнью, получил автомобилист, управлявший первой иномаркой. Кроме того, погибла его пассажирка. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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