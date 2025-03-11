Столкновение иномарок унесло жизнь женщины в Челябинской области

Смертельная авария произошла под Снежинском Челябинской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, автомобилистка, управляя Chevrolet, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Daewoo Nexia. За рулем второй иномарки тоже находилась женщина. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Еще пять человек, в том числе пятилетний ребенок, пострадали. Им потребовалась госпитализация.