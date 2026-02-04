Столкновение грузовиков унесло жизнь водителя в Челябинской области
В Чебаркульском районе Челябинской области произошла серьезная дорожная авария с участием двух грузовиков. Об этом сообщило Ura.ru о ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель «газели» врезался в стоявший на полосе движения грузовой автомобиль Scania. Рядом с фурой был размещен знак аварийной остановки.
При столкновении погиб водитель отечественной машины. Проводится проверка.
