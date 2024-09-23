Столкновение «Газели» и фуры привело к пробке на объездной дороге в Екатеринбурге

Авария с участием большегруза произошла на объездной дороге в Екатеринбурге. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные очевидца.

Возле улицы Вильгельма де Генина столкнулись фура и «газель». В результате главный выезд из Академического района оказался полностью перекрыт. На месте образовалась пробка.

Информация о пострадавших не поступала. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства ДТП.

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