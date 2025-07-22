Столичные медики подключились к лечению пострадавшей от нападения медведя туристки из Саратова

Московские врачи Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины взяли под особый контроль лечение пострадавшей от нападения медведя туристки из Саратова. Об этом сайту «СарИнформ» сообщили в Министерстве здравоохранения Камчатского края.
Происшествие случилось ночью 18 июля возле вулкана Мутновский, когда хищник напал на спящую женщину прямо в палатке, нанеся ей тяжелые травмы головы. После оказания экстренной помощи потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сейчас пациентка находится в палате реанимации. Женщина приходит в сознание, общается с врачами, принимает интенсивную терапию. В ближайшее время специалисты федерального центра дадут конкретные советы местным медикам.
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