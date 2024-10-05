«Столб огня, как у ракеты». Боцман погиб при взрыве на танкере

Матрос погиб при исполнении обычных обязанностей на танкере. Он чистил посадочное место на горловине буксира для установки якорей, когда взорвался газ. Подробности рассказал источник 360.ru.

«В мад танке была пресная вода, мы систему мыли внутреннюю. Где-то что-то вымыли, видимо, какой-то газ или остатки слопа. И пошла какая-то химическая реакция. Потому что танки открыли в 08:00, в 09:00 воду погоняли между танками и в 11:00 закончили», — рассказал собеседник 360.ru.

В 13:00 боцман начал менять резину, для этого нужно было почистить металлической щеткой посадочное место на горловине. По словам источника, моряк сел на палубу и ноги свесил в горловину, а потом раздался взрыв.

«Столб огня был, как у ракеты, на высоту четырех метров примерно, и как раз эта волна и его подхватила. В воздухе матрос сальто сделал раз пять-шесть, и потом со всей силой упал на пол», — рассказал источник.

Мужчина получил множественные переломы черепа, повреждение легких и ожег 60% тела второй степени. Вертолет санавиации забрал его в больницу, он был еще жив, но без сознания. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, и моряк умер в больнице на следующий день.