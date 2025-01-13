Стюардесса погибла от удара ножом в горло в США

Неизвестный напал на стюардессу American Airlines во время пересадки в Денвере в США. Женщина получила смертельный удар ножом в горло, сообщил портал Paddle Your Own Kanoo.

Вечером 11 января мужчина напал на трех человек, среди них была бортпроводница Селинда Левно. По данным издания, женщину ударили ножом в горло.

Пострадавшую быстро доставили в госпиталь, но врачи не смогли ее спасти. Коллеги стюардессы выразили соболезнования ее семье, отметив, что Селинда начала свою карьеру в America West в 1989 году.

Остальные пострадавшие получили легкие травмы, их жизням ничего не угрожает.

Позже стало известно, что в тот же вечер злоумышленник убил еще одного человека. Полицейские задержали нападавшего, теперь ему грозит суд.

Ранее в Москве под колесами поезда погибли две стюардессы из Калининграда. Состав сбил девушек на станции Нагатинская.